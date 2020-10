Inter, Marotta: "Sarà un derby particolare. La situazione del calcio è quasi inquietante"

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta si è soffermato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Milan: "È stata una settimana difficile sia per il Covid che per i giocatori in Nazionale. Come ha detto Conte però non bisogna cercare scuse e guardare avanti con determinazione. La squadra che andrà in campo deve onorare questa maglia.

La mancanza del pubblico?

"Il derby ha un sapore un po' particolare al di là di tutto. Manca il pubblico e si perde un grande valore, il clima è surreale. Le difficoltà dal punto di vista motivazionale incidono, ma i giocatori sono maturi e saranno spronati nel modo giusto. Oggi speriamo di dispensare un po' di leggerezza".

Obiettivi dopo il mercato?

"Lo scenario di riferimento è quasi inquietante. Dal punto di vista finanziario ha costi e ricavi molto incerti. Basti pensare ad oggi. Tutte le società sono in difficoltà e anche il nostro mercato è stato rallentato da questa situazione. Per la Champions ora possiamo garantire continuità, l'allenatore è qui per il secondo anno consecutivo e siamo fiduciosi di fare un cammino importante anche in Europa".