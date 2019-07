Inter, Marotta: "Scambio Icardi-Dybala con la Juve per ora è utopia"

Interrogato su un possibile scambio tra Inter e Juventus che coinvolga Mauro Icardi e Paulo Dybala, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'allenatore Antonio Conte, 'ad nerazzurro Giuseppe Marotta si è così espresso: "Più giusto parlare di cose che si possono concretizzare, in questo momento è utopistico pensare che si possa realizzare una cosa del genere. Anche se conosco Dybala e so quanto valga, è un ottimo giocatore. Ad oggi però è un discorso utopistico, anche se è tutto aperto e stiamo alla finestra per vedere che succede".

Leggi qui la conferenza integrale del dirigente.