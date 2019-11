© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Marotta si muove per i parametri zero. Su tutti Christian Eriksen in scadenza con il Tottenham, che però piace al Real Madrid. Come si legge sul Corriere dello Sport, sulla lista dell'ad nerazzurro ci sono anche Kurzawa, Vertonghen, Meunier e Mertens. A breve, la situazione sul fronte Eriksen sarà più chiara. Anche perché i giochi per gli svincolati si fanno proprio di questi tempi. E chissà che il blitz dell’altra sera a Londra sempre di Ausilio non sia servito proprio per coltivare contatti con dirigenti e, soprattutto, agenti e intermediari.