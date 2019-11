© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Borussia Dortmund. "Sono molto fiducioso perchè la squadra sta crescendo di partita in partita acquisendo la mentalità giusta. Sono ottimista. Direi che il percorso di crescita continua e continua in positivo. Se riuscissimo a superare il turno sarebbe un risultato importante e sarebbe un grande stimolo per la stagione. E' un percorso lento, è un nuovo ciclo in cui ci vuole pazienza. Abbiamo un allenatore molto esigente e vogliamo che continui così. Sanchez? A gennaio sarà un gran bella acquisto e contribuirà a farci salire questi gradini".