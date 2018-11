Inter, Marotta studia il colpo: Rakitic o Verratti se salta Milinkovic-Savic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter punta all'ingaggio di Sergej Milinkovic-Savic (23), ma non solo. Tuttosport in edicola spiega che ci sarà un ampio ventaglio di opzioni per il nuovo ad Beppe Marotta. L'uscita dai vincoli più stretti del Fair Play Finanziario, la conferma della squadra in Champions League anche nella stagione '19-20 e la crescita dei ricavi, potrebbe aiutare l'ormai ex dirigente della Juventus nello studiare la formula migliore per provare a strappare il sì della Lazio e del suo presidente Claudio Lotito. Se non dovessero esserci le condizioni, di sicuro Marotta farà un tentativo per altri big come per esempio Ivan Rakitic (30) del Barcellona o Marco Verratti (26) del Paris Saint-Germain.