Il direttore generale dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di TMW da Torino, dove questa mattina si è svolto il tavolo d'incontro per le seconde squadre allontanando le voci di esonero per Luciano Spalletti dopo l'uscita della squadra agli ottavi di Europa League: L'allenatore non c'entra niente, le difficoltà nascono oggettivamente e indipendentemente dal nome dell'allenatore. Spalletti sta conducendo la squadra nel migliore dei modi, con lui dobbiamo arrivare a questo traguardo importante".