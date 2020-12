Inter, Marotta sul mercato: "Incontreremo Conte. Non faccio nomi, ne leggo già troppi"

Giuseppe Marotta, ad area sport dell’Inter, ha risposto alle domande di Sky prima della gara contro il Verona, relative al prossimo mercato nerazzurro: “Ci incontreremo con l’allenatore, non in quegli incontri che sembrano da paura. Sono incontri normali come avvengono in tutti i club, siamo all’inizio del mercato e di conseguenza lo faremo in modo cordiale. Lì delineeremo la strategia in base alla quale cercheremo di sfruttare questo periodo. Non me la sento di fare nomi, ne leggiamo tanti che non c’entrano nulla con noi. Quali? Non li dico perché non sarebbe corretto verso questi giocatori”.

