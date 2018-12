Inter, Marotta supera Paratici per Chiesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, fra Beppe Marotta e l'amico Fabio Paratici c'è una sorte gei gentlemen's agreement per il mercato. L'interista, si legge, non ha intenzione di fare sgarbi alla Juventus cercando di trattare i suoi giocatori, a meno che non siano stati messi sul mercato. Un accordo che, ovviamente, non varrà in campo aperto, come dimostra il sorpasso nerazzurro per Federico Chiesa della Fiorentina, grazie agli ottimi rapporti fra Marotta e Corvino.