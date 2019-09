Inter, Marotta vince anche questo braccio di ferro: il nuovo corso ha preso il via

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla fine l’ha spuntata Marotta. In un mercato in cui tutti gli obiettivi erano stati perseguiti in entrata, con la sola eccezione di Dzeko alla quale si è sopperito attraverso l’innesto di Alexis Sanchez, non poteva che finire in maniera semitrionfale anche la campagna dei trasferimenti relativa alle operazioni in uscita. L’opera di convincimento perpetrata con Mauro Icardi è stata capillare, difficile ma efficace, estirpando una dopo l’altra le granitiche certezze di permanenza che il nuovo centravanti del Paris Saint Germain si era costruito con il montare della rabbia repressa nei suoi pensieri. L’analisi della giornata fa il paio con quella della gestione surreale della moglie e procuratrice Wanda Nara, priva di strategie al punto da far recapitare una lettera che ingiungeva il reintegro ed il risarcimento danni nelle stesse ore in cui trattava un rinnovo propedeutico ad una cessione. Alla fine l’ha spuntata il Psg, coprendo Icardi di milioni che comunque non gli sarebbero mancati e risolvendo all’Inter un problema di gestione che avrebbe ad ogni modo minacciato la serenità attraverso cui Conte sta costruendo le basi per il futuro dei nerazzurri. In una guerra senza vincitori nè vinti, ciò che prevale in maniera inequivocabile è il cambio di rotta disciplinare ed etico di una società che aspira a diventare grande. E che ha scelto la maniera migliore per diventare credibile oltre ogni ragionevole dubbio.