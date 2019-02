© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Marotta e l'Inter sono in agguato per il futuro di Paulo Dybala. In casa Juventus scoppia il caso relativo alla Joya: il sogno del neo dirigente nerazzurro è quello di formare la coppia a Milano con Mauro Icardi. Fu lui a far di tutto per prenderlo a Torino a 32 milioni di euro più 8 di bonus. E farà lo stesso anche in estate. Lo riporta Tuttosport.