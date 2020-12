Inter, Marotta vuole bloccare Damsgaard per giugno: Nainggolan e Vecino in prestito alla Samp

Mikkel Damsgaard è senza dubbio uno dei migliori della Sampdoria in questo avvio di stagione. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, con l'Inter che, dopo averlo seguito a lungo, lo ha promosso a pieni voti: Marotta e Ausilio valutano se bloccare per giugno il talento danese della Samp a cui potrebbe essere girato in prestito Radja Nainggolan e Matias Vecino.