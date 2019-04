Inter, Marotta vuole Milikovic-Savic per convincere Conte

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Conte è e rimane l'unico vero obiettivo dell'Inter per la panchina. Un tecnico di alto profilo per un rilancio in grande stile del progetto nerazzurro. Un tecnico che, però, vuole una rosa di un certo profilo. Per questo motivo Giuseppe Marotta, assieme al resto della dirigenza, sta lavorando per mettere a disposizione di Conte una formazione adeguatamente competitiva. Il primo nome in cima alla lista dell'ex dirigente della Juventus è, secondo Tuttosport, Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. L'ex Genk è uno dei nomi caldi per la mediana nerazzurra assieme a Gundogan, Kovacic, Pellegrini e BArella.