Inter, Marotta vuole regalare Dzeko a Conte per il suo 50° compleanno

Continua a vivere un momento di stallo il possibile trasferimento di Edin Dzeko all'Inter. L'edizione odierna di Tuttosport, infatti, scrive che dopo tre settimane Antonio Conte pretende un attaccante per la sua squadra. Il nome più caldo ad oggi è quello del bosniaco, con il quale è stato già trovato un accordo a 4,5 milioni di euro a stagione per tre anni. Da Roma però sono stati chiari: il giocatore costa 20 milioni, anche se i nerazzurri fin qui si sono spinti solo fino a 12. Oggi e domani Marotta incontrerà i dirigenti giallorossi, per provare a regalare al suo allenatore la pedina richiesta. Magari proprio per mercoledì, giorno del suo cinquantesimo compleanno.