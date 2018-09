Inter, martedì esami strumentali per Nainggolan e D'Ambrosio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe essere stato soltanto un cambio precauzionale per Radja Nainggolan, ma nella giornata di martedì ci saranno dei nuovi esami per chiarire l'entità del problema alla coscia che ha riscontrato nel corso del match contro il Bologna. In casa Inter non è solo il centrocampista belga ad aver rimediato qualche fastidio dal punto di vista fisico, tant'è che anche Danilo D'Ambrosio martedì sarà rivalutato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.