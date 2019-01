© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Rai Sport, Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e l’Inter incontreranno martedì Wanda Nara per il rinnovo di Mauro Icardi per provare a trovare un accordo sul rinnovo. C’è ancora, però, una certa distanza tra domanda e offerta: l’Inter propone 7 milioni di euro, Icardi ne vuole 8 più bonus.