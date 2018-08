Inter, Martial resta un obiettivo. Ma c'è la concorrenza di tre big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche l'Inter, prima del gong finale dello scorso 17 agosto, aveva sondato il terreno per Anthony Martial. Questa la rivelazione del Sun, che fa il punto della situazione sull'attaccante francese. Nonostante le vistose crepe nel rapporto con il tecnico del Manchester United José Mourinho, il classe '95 sembrerebbe intenzionato a restare a Old Trafford almeno per un'altra stagione. Restano però alla finestra, insieme ai nerazzurri, anche Tottenham, Chelsea e Siviglia.