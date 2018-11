Inter, Martial si allontana: lo United gli offre 11 milioni a stagione

© foto di imago sportfotodienst

Il Manchester United vuole blindare Anthony Martial. Come riporta il Sun, i Red Devils avrebbero pronto un rinnovo quinquennale da circa undici milioni a stagione per convincerlo a restare a Old Trafford. Ricordiamo che sull'attaccante classe '95, in scadenza di contratto a giugno, è forte da tempo il pressing dell'Inter.