Inter, Martinez: "Conte speciale. Lukaku? Felice di averlo incontrato"

Ospite di Tyc Sports, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez parla così della sua avventura in nerazzurro, non dimenticando le difficoltà iniziati ed elogiando l'arrivo di Conte e Lukaku: "Abbiamo fallito la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma sappiamo di avere obiettivi molto importanti. In Serie A stiamo facendo molto bene, c'è l'Europa League, siamo andati avanti in Coppa Italia: ci sono traguardi che ci faranno migliorare. Con l'arrivo di Conte molte cose sono cambiate, è arrivato un nuovo allenatore che vive la partita in modo speciale. Ci ha trasmesso tanto dal primo giorno, ha convinto i giocatori e le persone che lavorano qui a dare il meglio. E i risultati sono visti".

L'approdo a Milano - "Ho dovuto adattarmi a una nuova cultura a un altro Paese e a un'altra lingua. Ha anche giocato poco con l'allenatore precedente (Spalletti, ndr). Mi sentivo forte per poter aiutare la squadra dandogli ciò di cui aveva bisogno. Ora con questo allenatore sono cresciuto molto e per questo mi godo il momento che sto vivendo".

La Juve e Lukaku - "Lukaku mi aiuta molto, è un giocatore che - in campo e fuori - è molto importante: una persona molto brava e che mi aiuta. Sono molto felice di aver incontrato questo tipo di persona e giocatore. La Juventus? È una squadra che gioca a calcio molto bene, ha giocatori importanti; noi vogliamo fare del nostro meglio, c'è il campionato tra gli obiettivi che ci siamo prefissati".