© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Lautaro Martinez, autore del primo gol dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida persa contro il Borussia Dortmund. "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, siamo dispiaciuti perchè abbiamo dimostrato un pò di immaturità nel secondo tempo. Errori di concentrazione, sono cose che non possono succedere subire tre gol in un tempo. E' mancata un pò di maturità nel secondo tempo. Dobbiamo continuare a fare bene, la speranza non si perde".