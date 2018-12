© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è intervenuto al termine del match contro il Napoli. Ecco le sue parole ai microfoni della Domenica Sportiva: "Credo che abbiamo dimostrato di avere dimostrato un gran carattere, davanti al nostro pubblico. Siamo molto felici per aver vinto contro il Napoli, venivamo da un momento delicato".

Quanto è difficile per te entrare dalla panchina? "Entrare è sempre difficile, è più complicato quando entri. Però do tutto per la squadra, ho trovato il gol che ha dato i tre punti alla squadra".

Gli obiettivi dell'Inter? "Cercheremo di recuperare, di giocare partita dopo partita per avvicinarci alla Juventus".

Puoi giocare con Icardi? "È una domanda che ci viene fatto spesso, ma io dico sempre che dipende dall'allenatore. Io lavoro per fare bene. Spetta soltanto al mister prendere queste decisioni".