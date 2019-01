© foto di PhotoViews

Il centravanti dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato a SportMediaset nel giorno dopo la sconfitta dell'Inter a Torino. "Non stiamo giocando bene come vogliamo, come vogliono i tifosi e come chiede l'allenatore. Dobbiamo migliorare. Perisic? Non lo so, io vedo tutti dentro il progetto. Poi quello dipende dalla testa di ognuno, ma ovviamente quello che succede fuori dal campo con la dirigenza e con il procuratore sono problemi suoi".