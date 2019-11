© foto di www.imagephotoagency.it

A fine gara, a Mediaset, interviene l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez. L'argentino commenta così la sconfitta contro il Borussia Dortmund: "Siamo stati deboli e immaturi. Impossibile che si sia disperso così quello che si era creato nel primo tempo. Loro non ci hanno regalato un centimetro, è triste perché era una grande opportunità e non siamo riusciti a fare molto per portare i punti a casa. Non credo sia un problema di esperienza"