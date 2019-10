Inter, Matic per gennaio: soluzione low cost per il centrocampo di Conte

Obiettivo centrocampista per l'Inter a gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il nome sarebbe quello di Nemanja Matic, che al Manchester United sta giocando pochissimo, se non in Europa League, e che ha il contratto in scadenza a giugno 2020. I Red Devils hanno l'opzione per prolungare il suo contratto per un altro anno, ma se il serbo dovesse chiedere la cessione a gennaio potrebbe essere la soluzione low cost per Antonio Conte.