Inter, Mazinho incontra il Barça: da capire il futuro di Rafinha

Mazinho, padre di Rafinha Alcantara, incontrerà i responsabili dell'area sportiva del Barcellona per capire quali sono le intenzioni del club catalano riguardo il futuro del centrocampista nerazzurro. Stando al quotidiano catalano Sport, l'opzione che sembra più probabile è la permanenza in nerazzurro, ma Mazinho si aspetta che il Barça sia chiaro e da qui in poi sarà in grado di prendere in considerazione tutte le opzioni.