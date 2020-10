Inter, meccanismo che si inceppa: ma gli ingranaggi non sono al loro posto

Nel segno di Lukaku l’Inter pareggia sul filo di lana contro il Borussia Moenchengladbach lasciandosi alle spalle la medesima impressione che aveva fornito dopo la sconfitta nel derby. I meccanismi non funzionano, ma quando accennano a vedersi sembra davvero che possano fare la differenza. La giornata parte male con la positività di Hakimi e prosegue anche peggio con il ribaltone formato VAR che poteva dilaniare il morale nerazzurro: la dimostrazione di carattere che regala il pareggio è la più bella notizia di una settimana che deve insegnare qualcosa.

Per esempio che Perisic in queste condizioni di forma è un lusso che l’Inter di oggi non può ancora concedersi, soprattutto per i riscontri forniti dai pochi minuti di Kolarov nel suo ruolo naturale: un giocatore ancora di caratura internazionale.

Il passo successivo in vista della gara di campionato di sabato contro il Genoa sarà quello di blindare una difesa troppo penetrabile per poter essere di una squadra di Conte, ma l’assist fornito dal ritorno di Bastoni è quanto di più utile potesse accadere. Così come potrebbe fare la differenza la verve di Nainggolan una volta che sarà possibile riaverlo a tutti gli effetti a disposizione. Inter ancora rimandata, dunque, ma con riserve. E chissà che con gli ingranaggi disponibili, e soprattutto al proprio posto, il meccanismo non possa tornare a girare come ci si attendeva. Anche perché davanti, le certezze non mancano di certo.