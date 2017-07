Inter, Medel verso l'addio: domani le visite mediche con il Tigres

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Tigres UANL procede sempre più convinto per Gary Medel. Ci sarebbe ormai l'accordo tra il difensore cileno dell'Inter e la formazione messicana per un contratto della durata triennale a tre milioni di dollari a stagione. Adesso tocca ai Felinos, che hanno pronti otto milioni di dollari da offrire all'Inter per il Pitbull. Intanto, si legge su El Mercurio, Medel è atteso nelle prossime ore nella città messicana dove sosterrà domani le visite mediche. Lo riferisce Fcinternews.it.