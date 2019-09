Inter, mediana mini per sognare: dopo Sensi, Conte aspetta Barella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mai insieme dal primo minuto, ma entrambi in rampa di lancio. L'Inter si gode i due piccoletti, per cui la società ha speso ben 75 milioni: Stefano Sensi ha già dato un saggio delle proprie qualità nelle prime due giornate di campionato, mentre Nicolò Barella è stato impiegato poco da Conte perché ancora in ritardo di condizione. Una coppia mini ma di classe, come la definisce La Gazzetta dello Sport: i due centrocampisti sono pronti a trascinare i nerazzurri e la Nazionale.