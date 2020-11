Inter meglio senza il trequartista? Conte: "Con tanti nuovi abbiamo dovuto stringere i denti"

All'Inter è stato spesso rimproverata una mancanza di equilibrio, a Reggio Emilia si è vista una squadra anche solida. Crede che quella, senza il trequartista, sia la formula giusta per il futuro? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che ha così risposto alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. "Per ciò che riguarda l'assetto tattico, continuo a dire che ci siamo trovati dopo pochissimo tempo a dover giocare gare ufficiali con i nuovi arrivati come Hakimi, Kolarov e Vidal. Darmian con me, come Arturo, avevano già giocato con me, ma con gli altri abbiamo dovuto stringere i tempi. Ci siamo trovati a doverli buttare nella mischia con tutti i rischi del caso. Giocando capisci tante cose, conosci meglio certe caratteristiche dei giocatori che nel tempo magari hanno maturato nuove conoscenze. Qualche volta siamo riusciti a fare bene, altre meno", ha detto Conte.

