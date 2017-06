Inter, meglio tardi che mai: Borja Valero serviva già da qualche anno

© foto di Federico Gaetano

Ogni giorno che passa sembra avvicinarsi sempre più il momento in cui Borja Valero diventerà un calciatore dell’Inter. Un affare inseguito da tempo e discusso per vari motivi. C’è chi contesta l’età del calciatore, che va ormai per i 33 anni, chi lo ritiene troppo attaccato all’ambiente viola e alla Fiorentina per potersi realmente inserire in un ambiente caldo e difficile come quello nerazzurro. Ma nessuno può avere dubbi sulle qualità tecniche dello spagnolo.

La sensazione è che ci si sia resi conto forse troppo tardi del tipo di giocatore che sarebbe servito a questa squadra. Un profilo alla Borja Valero, appunto: grande sensibilità, esperienza, capacità di gioco in mediana e tra le linee, senza dimenticare integrità fisica (lo scorso anno ha giocato più di 3000 minuti in viola) e numeri importanti (ben undici assist e due gol nella passata stagione). Meglio tardi che mai, verrebbe da dire.

Nel corso di questi anni sono stati tanti gli investimenti sbagliati. Mentre i viola prelevavano Borja dal Villarreal per 7 milioni, il club nerazzurro ne sborsava 11 per riscattare Fredy Guarin, che col senno di poi si è rivelato sostanzialmente una meteora, ricordata a Milano più per le imprecazioni dei tifosi che per i suoi reali numeri in campo. Meglio tardi che mai, dicevamo. Non si tratterà ovviamente di un investimento destinato a durare nel tempo, visto che alla scadenza del biennale il centrocampista avrebbe 35 anni. Ma nell’immediato l’acquisto potrebbe portare eccome i suoi frutti.