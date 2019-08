Inter, mercato ancora apertissimo: già bloccato Rebic se parte Politano

© foto di Imago/Image Sport

Nonostante le ultime dichiarazioni di Marotta , il mercato dell'Inter potrebbe non essere chiuso. Come riporta Sky Sport, in caso di cessione alla Fiorentina di Matteo Politano per 30-35 milioni di euro, i nerazzurri avrebbero infatti già bloccato Ante Rebic. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte ha più o meno la stessa valutazione di mercato e andrebbe così a completare la rosa di mister Conte.