Inter, mercato e Mondiale: il programma di Ausilio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In fondo non siamo neppure alla metà di giugno. Dalla serenità e spensieratezza di Ausilio a Reggio Emilia, dove i ragazzi di Vecchi hanno gridato all’Italia d’essere ancora i più forti, si possono intuire molte cose. La prima è che non sembra esserci pressione in vista del 30 giugno, termine entro il quale il direttore sportivo dell’Inter dovrà mettersi in pari con l’UEFA. La seconda, consequenziale alla prima, riguarda il piano degli uomini mercato nerazzurri. Neppure tanto velato, chiaro. Qualora uno o due dei tasselli in uscita dovessero saltare, giacché la lista non è certo delle più anguste, ad Appiano sarebbero tutti pronti a salutare anche un pezzo pregiato. E di pezzi pregiati al momento se ne possono contare proprio pochi. In ogni caso si lavora per evitare malumori. La brillante Primavera interista fa gola a molti club: le eventuali cessioni dei giovani nerazzurri, sommate a quelle di Kondogbia, Nagatomo (che chiede di essere mollato quanto prima), Manaj e Biabiany (l’elenco in realtà è anche più lungo), la questione dovrebbe risolversi senza troppi patemi. A qualcosa si dovrà pur rinunciare. Funziona così nel calcio.

Quindi si arriva al fattore Mondiale. Il party fashion nel quale l’Inter, per (s)fortuna, non verrà rappresentata in maniera corposa. Miranda, con la fascia al braccio, difenderà la porta di Alisson accanto a Thiago Silva. Il Brasile, tra gli accreditati alla vittoria, poggia sulla sua esperienza. Sempre in ottica sudamericana, l’Uruguay spera nelle incursioni palla al piede di Vecino. E poi la spettacolare Croazia. Brozovic in versione play potrà beneficiare di un giocatore di livello assoluto come Rakitic al suo fianco, Perisic godrà nel dialogare con Modric e servire Mandzukic in mezzo. Ausilio sarà particolarmente attento non appena i balcanici metteranno piede in campo. D’accordo che due così meglio tenerseli stretti, ma se le cose dovessero mettersi male in termini di uscite e, al contempo, andar bene per i croati interisti in Russia, qualcuno in Corso Vittorio Emanuele ci farà un pensierino. Le soluzioni invero non mancano. L’Inter un modo per chiudere con le plusvalenze lo troverà. Senza stravolgere nulla, ovviamente. Spalletti in questo è stato molto chiaro e, adesso, studia e osserva l’operato della dirigenza. Serve pazienza laddove il programma appare ben chiaro. Non arriverà Messi, né Cristiano ma, questa volta, l’Inter di metà agosto avrà i contorni di una squadra molto forte.