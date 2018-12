Inter, mercato e nomi pesanti. Il valore della rosa resta inespresso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da Ramsey e Ozil a Martial e Godin, passando per Trincão, Barella, Tonali e Mancini. Senza dimenticare il sogno, che tale resta, di fine estate scorsa: Luka Modrić. Nomi pesanti, insomma. Con il mercato di gennaio alle porte, Piero Ausilio e il neo ad interista Beppe Marotta stanno già fiutando i possibili colpi volti a rinforzare ulteriormente la rosa. Di più: considerata l’uscita dal settlement agreement, in vigore fino al 30 giugno, la squadra mercato nerazzurra intende portarsi avanti con il lavoro. I paletti del FFP resteranno (si spende in relazione a quanto s’incassa con un massimo di 30 milioni di perdite nell’arco di un triennio), ma la possibilità di spesa finalmente non sarà più soggetta alle ormai note restrizioni. Detto questo, «la differenza si farà portando quei giocatori top in grado di spostare l’andamento di una gara». Spalletti docet. E siccome a gennaio la musica non sarà ancora cambiata, si dovrà andare a caccia di affari low cost, a parametro zero o in prestito con diritto di riscatto. Il margine per agire c’è. Un paio di elementi di cui sopra potrebbero fare al caso del tecnico interista.

Il punto è che la sua «resta una rosa a cui non sarà facile mettere mano, per la qualità che ha». Tradotto, o arrivano i campioni, o la sessione invernale non potrà essere di grande aiuto per una squadra che, anche in Champions, ha dimostrato di poter competere con quel Tottenham che stabilmente la gioca da anni ad altissimi livelli. Più che altro non sarebbe una cattiva idea cercare in casa, guardarsi attorno, risvegliare quel talento che a causa di infortuni, scarsa brillantezza e poco spazio, non si è ancora espresso davvero. Nainggolan (super gol nell’allenamento di ieri ad Appiano), Lautaro (in campo un quarto del tempo effettivo giocato dall’Inter tra campionato ed Europa) e Perisic (appena due gol in stagione e a secco da 16 match) ne sono un esempio cristallino. Perché è vero che, nonostante voci e frecciatine mediatiche, Icardi segna (tanto) e non si discute, ma è anche vero che «chi gira attorno a Mauro deve trovare di più la via del gol». Se Spalletti riuscirà a sbloccare tutto il potenziale di una rosa rispetto alla quale per primo riconosce un enorme valore, arrivare in fondo con grandi risultati potrebbe non essere un’idea tanto folle.