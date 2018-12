Inter, mercato in uscita: Miranda e Candreva pronti a salutare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’anno scorso, di questi tempi, Spalletti stava già pensando di farsi un giro in sede per «nascondere i cartellini dei giocatori» in rosa. E’ un attimo che qualcuno, dall’alto, decida di farne sparire uno o due. Con una nuova sessione di mercato alle porte, è probabile che il tecnico dell’Inter si faccia una seconda capatina in Corso Vittorio Emanuele. Per affrontare il tema dei possibili (e validi) rinforzi, ma anche per fare il punto su quelle che potrebbero essere delle uscite anticipate. Se non altro, l’idea di doversi privare di un elemento non lo spaventa come al tramonto del 2017, a patto però che, nell’eventualità, si provveda a rimpiazzarlo con una pedina di pari valore. Occhio quindi a Joao Miranda. Il centrale brasiliano continua a non digerire la preferenza dell’allenatore per de Vrij e a giugno quasi certamente partirà. Il Flamengo farebbe carte false per averlo subito e il club nerazzurro, insieme a Gabigol, potrebbe convincersi di usarlo per anticipare la concorrenza sul classe 2000 Lincoln.

Dovesse Miranda lasciare Appiano, il nome caldo al momento resta quello di Gary Cahill. Sarri al Chelsea lo considera una terza scelta, gioca poco e chissà che non decida di cambiare aria anzitempo. Da monitorare inoltre la situazione di Ranocchia (Premier?), fermo a zero minuti in stagione. A proposito di Gabigol: a gennaio scade il prestito al Santos e lui ha già dato disposizioni a Kia Joorabchian di rallentare i colloqui con il West Ham - che l’anno scorso aveva chiesto e ottenuto Joao Mario - nella speranza di un segnale luminoso dalla Pinetina (che non arriverà). Recuperare soldi che sembravano smarriti è la missione di Ausilio. Il ds, alle prese con il rinnovo (meritato) di D’Ambrosio, sta confrontandosi con Marotta pure sui pezzi da novanta che potrebbero salutare prossima estate. Il primo, al momento e in seguito alle interminabili bravate, è Nainggolan. Flop e scommessa clamorosamente persa di Spalletti. Per adesso. Se la musica non cambierà e nei prossimi mesi dovessero pervenire offerte idonee al suo valore, l’Inter lo venderà senza indugi.

Scorrendo la lista spunta Perisic che, se non altro, a Verona è tornato ad essere quasi terribile. Il Bayern e l'Atletico torneranno fortemente alla carica: costo (minimo) 65 milioni. Di fronte a un rendimento discutibile, stavolta una sua partenza potrebbe anche essere contemplata. Nella stessa barca si trova Candreva: scarse prestazioni, carta d’identità non più verde e a Marotta non fa certo impazzire. In fondo ecco i nomi di Skriniar (che tergiversa sui 2,5 milioni offerti dal club per il rinnovo laddove di milioni ne vorrebbe almeno uno in più), sempre più affascinato da Barcellona e Real Madrid, e il capitano Mauro Icardi (a gennaio verrà annunciato il suo rinnovo per altri due anni a una cifra vicina a quella chiesta da Wanda) costantemente monitorato dai galacticos. Lo slovacco e il bomber di Rosario rappresentano due colonne irrinunciabili per la società, Spalletti e i compagni. Ma il mercato funziona così, ogni calciatore ha un prezzo oltre che un desiderio. E prima o poi, il ciclo è destinato a chiudersi. Per tutti, o quasi.