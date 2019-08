Inter, mercato no stop: ora si punta a Milinkovic-Savic

© foto di Federico Gaetano

Non basta l'acquisto record di Lukaku, quelli già fatti di Barella, Sensi, Godin e quello in divenire di Dzeko. L'Inter punta ancora al bersaglio grosso da qui al 2 settembre: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Sergej Milinkovic-Savic è un obiettivo reale dei nerazzurri. Operazione complicata, con Mauro Icardi ago della bilancia. In questo caso il centravanti argentino dovrebbe essere ceduto senza contropartite (quindi niente scambio con Dybala) per permettere all'Inter di avere una somma di denaro sufficiente per accontentare le richieste della Lazio, ad oggi non sotto i 75 milioni di euro.