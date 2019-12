Inter, mercato scientifico come in estate: Alonso, Vidal e Giroud

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marcos Alonso, Arturo Vidal e Olivier Giroud. Restano questi i nomi caldi in ottica gennaio, ormai alle porte. L’ad Marotta lavora per soddisfare le richieste di Antonio Conte. Precisi i profili disegnati dal tecnico nerazzurro, scientifiche le strategie dell’uomo mercato ex Juventus. Come in estate, così in inverno. Non certo prive del piano B. Intanto però avanti con gli obiettivi principali. Grazie a un extra budget garantito da Suning per regalare ulteriori chance scudetto alla squadra, pure attraverso gli incassi di Politano e Gabigol (su tutti).

Ieri Il Chelsea ha battuto l’Arsenal pur rinunciando all’ex esterno Viola e alla punta francese. Segnale troppo chiaro firmato Frank Lampard e la società tutta. Perciò l’Inter muoverà ora le proprie pedine con maggior convinzione. Su Alonso c’è ampia distanza, ma i nerazzurri apprezzano a tal punto il giocatore da spingersi pure al riscatto obbligatorio a cifre considerevoli. Quanto al centravanti campione del mondo, in scadenza di contratto, si tenta di chiudere a un costo simbolico (3-4 milioni) per anticipare concorrenza e sbarco ad Appiano. Vidal continua a ruotare attorno al club di Zhang. C’è attrazione e intesa (per un triennale da 5 milioni annui più bonus) che invece - ancora - manca con il Barcellona che insiste col prezzo di 20 milioni.