Inter, mercato scientifico: se piace ai nerazzurri, interessa pure alla Juve

Piace all'Inter, ma pure alla Juventus. L'intreccio eterno che dura e durerà per sempre. I nomi sono quelli lì, gli stessi del mese prima e di quello prima ancora. Emerson Palmieri, che la Juventus da tempo intende farne l'erede di Alex Sandro, interessa all'Inter che ha bisogno di sistemare la fascia sinistra nel lungo periodo. In fondo Ashley Young è garanzia preziosa, ma non durerà per molto. L'esterno del Chelsea costa circa 30 milioni di euro, meno di Marcos Alonso, un altro blues che attira sicuramente sia i milanesi che i bianconeri. Poi c'è Pogba, c'è Vidal, c'è Arthur, tutti centrocampisti che piacciono molto all'Inter ma, guarda un po', pure alla Juventus. La quale scorso anno era a un passo dal portarsi a casa Lukaku, in uno scambio clamoroso che avrebbe visto Dybala fare il percorso inverso direzione Premier. Già, la Joya, nel mirino dell'Inter quando di mezzo c'era Icardi e la sua intransigenza verso altre destinazioni che non fossero la Juventus. Invece Paulo è rimasto a Torino, Mauro si è dovuto "piegare" al PSG, nonostante resti ancora nella lista di Paratici per il post Higuain.

E poi Chiesa che nell'anno 1 a.c. (Avanti Commisso), aveva trovato un accordo totale con il papà Enrico e perciò già lo considerava suo. Ora che i Della Valle non sono più i padroni di Firenze, tutto è cambiato e pure l'Inter si è buttata dentro con la convinzione di poter strappare il sì dell'ala classe '97: la Viola è pronta a perderlo. Difficile accada lo stesso con Castrovilli al quale la Juventus sta pensando di puntare seriamente, magari rinunciando al coetaneo Mandragora (c'è la recompra a favore del club torinese). Occhio però a Marotta che pure segue Gaetano sotto la pressione di Conte, pronto a tutto per avere un centrocampista giovane, italiano, offensivo, incisivo, straordinariamente intelligente. Sembra di tracciare il profilo di Tonali, altro gioiello made in Italy e oggetto del prossimo mercato delle due rivali d'Italia. E se parte Lautaro, Werner o Aubameyang? Difficile dirlo, si sappia solo che su entrambi da gennaio c'è pure la Juventus. Funziona così. Ciò che piace a una, non a caso, diventa un obiettivo dell'altra. In campo come sul mercato, per sempre.