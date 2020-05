Inter, Mertens tentato dai nerazzurri: Lukaku la chiave per convincere l'attaccante del Napoli

Il futuro di Dries Mertens è sempre più incerto: il belga era ad un passo dal rinnovo con il Napoli, poi qualcosa è andato storto ed è arrivato un rallentamento per il prolungamento del contratto. Come riferisce la redazione di Sky Sport, Il Napoli è pronto a fare uno sforzo importante per Dries, ma il giocatore sta riflettendo sul suo futuro: la priorità resta il il club azzurro, ma l'Inter è una grande tentazione. Nei giorni di quarantena il belga si è sentito con il suo compagno di Nazionale e attaccante dell'Inter Lukaku. Potrebbe essere l'ex United la chiave per convincere Mertens.