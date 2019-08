Inter, messaggio a Icardi: "se resti due anni senza giocare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Botta e risposta fra i coniugi Icardi e l'Inter. L'argentino ha fatto sapere di non voler accettare un'altra destinazione. La riposta dei nerazzurri non è tardata ad arrivare: se davvero è questa la sua volontà, Icardi può mettersi l'anima in pace e stare in tribuna per due anni, fino alla scadenza del contratto nel 2021. Mauro si allenerà con i compagni o con i preparatori, ma poi non verrà mai convocato. Il tutto cercando di evitare ogni possibile appiglio per una causa legale: quindi Icardi potrebbe essere inserito nelle liste per il campionato e forse anche per la Champions (a meno che l’esclusione possa essere giustificata da problemi numerici di una rosa sovrabbondante), ma senza avere possibilità di essere convocato, anche in emergenza. Per Icardi il danno è chiaro, ma anche per il club, oltre alla questione economica, ci sarebbe la logorante gestione di un caso perenne. È una situazione in cui perderebbero tutti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.