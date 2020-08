Inter, Messi è un affare di stato. Suning cerca sponsor e l'ok del governo

In casa Inter l'accostamento a Lionel Messi non fa piacere, ma dietro il pessimismo c'è una voglia comune di provarci davvero, secondo la Gazzetta dello Sport. Suning cerca sponsor e soprattutto l'ok del governo di Pechino per puntare forte sul migliore al mondo: un'affare che riguarda Pechino, sede del Governo e il numero uno del Partito Comunista Xi Jinping, e Nanchino, quartier generale della famiglia Zhang e dell’impero economico Suning. È lì che da febbraio si sta lavorando per raccogliere gli sponsor con cui tentare la famiglia Messi. L’architettura finanziaria è complicata, va oltre le consuete dinamiche del calciomercato. In questo caso l’investimento principale ricade sugli imprenditori interessati a sfruttare l’immagine dell’esa-Pallone d’oro nello sterminato mercato cinese.