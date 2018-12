© foto di Insidefoto/Image Sport

“Leo Messi giocherà per l’Inter, senza avere la maglia nerazzurra addosso”. La Gazzetta dello Sport sottolinea così che l’attaccante del Barcellona, sogno neanche troppo nascosto di Massimo Moratti in passato, sarà la principale garanzia che il Tottenham al Camp Nou trovi vita dura e che quindi un successo sul PSV possa bastare a Spalletti per qualificarsi agli ottavi di Champions. Intanto, però, l'Inter dovrà fare il proprio dovere a San Siro e sperare che il numero 10 catalano guidi il Barça al successo o almeno in un pareggio.