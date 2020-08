Inter, Messi sogno o utopia? Potrebbe essere uno spot per l'impero di Suning

Nonostante la netta chiusura dell’amministrare delegato nerazzurro Beppe Marotta, continua a tenere banco in casa nerazzurra la voce legata al possibile arrivo di Leo Messi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in Spagna sarebbero molto preoccupato per la partenza dell’argentino. La Pulce infatti sarebbe uno spot davvero importante per Suning che in questi anni ha investito tantissimo nel club, circa 260 milioni di euro, e che potrebbe così sfondare nel mercato europeo.