Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le parole del suo agente, tornano forti i rumors su una possibile partenza di Milan Skriniar. Se il centrale nerazzurro non dovesse rinnovare, Chelsea, Liverpool e le due squadre di Manchester sembrano pronte a bussare alla porta dell'Inter per accaparrarsi i servigi del difensore slovacco, visionato da tutti e quattro i club durante l'ultima pausa per le nazionali. La base d'asta dovrebbe essere intorno agli 80 milioni di sterline, circa 90 di euro. Questo quanto riportato dal The Sun.