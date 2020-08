Inter, migliorano le condizioni di Sanchez: con il Siviglia sarà in panchina

Allenamento a Dusseldorf per l'Inter in vista della finale di Europa League contro il Siviglia, in programma venerdì a Colonia. Conte ha provato lo stesso undici visto nelle ultime sfide. Buone notizie da Alexis Sanchez: il cileno continua a mettere minuti nelle gambe e venerdì andrà in panchina, pronto ad entrare a gara in corso qualora ce ne fosse bisogno. Lo riporta Sky.