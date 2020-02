Inter-Milan, Berti non ha dubbi: "Vinceranno i nerazzurri 3-0 o 3-1"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicola Berti non ha alcun dubbio: l'Inter vincerà il derby con almeno due gol di scarto. L'ex centrocampista nerazzurro ha parlato così ai microfoni dell'edizione online de Il Giornale in vista della stracittadina di domenica: "Siamo nettamente i favoriti, non ci sarà storia. Non abbiamo paura di questo Milan anche perché non ha un giocatore che ci possa impensierire, nemmeno Ibrahimovic. Credo che finirà con un risultato netto in nostro favore, dico 3-0 o 3-1".