Fonte: acmilan.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È tempo di Derby di Milano. A San Siro, stasera alle 20.45, si gioca Inter-Milan, quarta giornata del girone di ritorno. Dopo la rifinitura in mattinata, l'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la stracittadina di questa sera. Ecco, di seguito, tutti i giocatori a disposizione per il match:

Portieri: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimović, Leão, Rebić.