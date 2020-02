Inter-Milan, i voti ai tecnici: Conte ribalta la partita, Pioli si spegne

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La vittoria dell'Inter contro il Milan era forse preventivabile, visto il divario in classifica, ma non così. Film thriller dopo il 2-0 del primo tempo, grazie soprattutto a un Ibrahimovic in stato di grazia, perché in due minuti Brozovic e Vecino riacciuffano la partita, poi De Vrij e Lukaku chiudono sul 4-2, mandando i nerazzurri in testa alla classifica.

ANTONIO CONTE 7 - Il primo tempo è decisamente scialbo, probabilmente negli spogliatoi si sarà fatto sentire. Ribalta un match che sembrava perso e aggancia la Juventus, senza cambiare gli uomini. Poi, una volta in vantaggio, inserisce Eriksen e Moses: uno prende il palo, l'altro confeziona l'assist per il poker di Lukaku. Una media tra il 5 del primo tempo e il 9 del secondo.

STEFANO PIOLI 5,5 - Bisogna capire quanto Ibrahimovic stia trascinando questa squadra. Perché nel primo tempo era quasi un monologo rossonero, tra Calhanoglu e Rebic che uscivano come in un frullatore. Poi, una volta spentosi lo svedese, anche la squadra è andata in calando. Non cambia per 80 minuti, per questo merita l'insufficienza.