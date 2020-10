Inter-Milan, le chiavi del derby: da Vidal-Calhanoglu a Hakimi-Theo. Lukaku sfida Ibra

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla del derby di Milano in programma per domani alle 18 e di quelle che potrebbero essere le chiavi della partita. Inter favorita secondo la rosea, ma il Milan è lì e lo scontro a centrocampo tra Arturo Vidal e Hakan Calhanoglu sarà il nodo cruciale. Tante aspettative anche sulla sfida tra i fenomeni Theo Hernandez e Hakimi. E poi l'attacco: Lukaku e Lautaro le certezze, Ibrahimovic con l'incognita legata al recupero dal Covid-19. Sarà in campo, ma quali saranno le sue condizioni?