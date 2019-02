Inter-Milan, si prospetta un derby per Bergwijn del PSV Eindhoven

© foto di PhotoViews

Il Milan continua a cercare talenti per il futuro. Il club rossonero, spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola, resta sulle tracce di Steven Bergwijn del PSV Eindhoven. Per lui è possibile il derby con l'Inter con il Manchester United all'orizzonte: base d'asta fissata dal club della Philips, almeno 30 milioni di euro.