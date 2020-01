© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della prossima settimana i dirigenti del Milan incontreranno i colleghi dell’Inter per discutere di alcune questioni di mercato. Sul tavolo, secondo quanto riportato da Tuttosport, non ci sarebbe solo Matteo Politano, obiettivo di mercato dei rossoneri Stando all’indiscrezione, l’argomento potrebbe spostarsi anche su Matias Vecino, Roberto Gagliardini (in chiave rossonera) e Franck Kessie.