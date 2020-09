Inter, Milenkovic primo nome se parte Skriniar: Dalbert può essere la chiave

L'Inter studia la strada per arrivare a Nikola Milenkovic in caso di addio di Milan Skriniar. Gli eventuali 60 milioni che potrebbero arrivare dal Tottenham, non serviranno per sostituire il difensore ma per arrivare a Kanté, ed è per questo che Marotta potrebbe provare a inserire una contropartita per raggiungere i 40 milioni di euro richiesti da Commisso. Dalbert è potenzialmente un nome che potrebbe aiutare a convincere i viola, ma anche Pinamonti, la cui valutazione è di circa 20 milioni. Probabilmente i due club ne parleranno sabato a San Siro, considerando sempre il forte interessamento anche da parte del Milan. A riportarlo è Tuttosport.